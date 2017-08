| Криминал / Происшествия | 10:59 | 04.08.2017 За прошедшие сутки силы АТО потерь не понесли, - штаб АТО За прошедшие сутки ситуация в районе проведения АТО существенно не изменилась. После 18 часов российско-оккупационные группировки несколько усилили обстрелы украинских позиций, используя преимущественно стрелковое оружие. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-центре штаба АТО. Наиболее агрессивные провокации боевиков были на Донецком направлении. Здесь вечером враг почти два часа бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БПМ по украинским защитникам на шахте Бутовка. Также дважды под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты на южных окраинах Авдеевки и вблизи поселка Луганское. На Луганском направлении вечером преступники применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковском. На Мариупольском направлении противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном. Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие. Трижды враг применял минометы, 14 раз - гранатометы, один раз бил из вооружения БМП. Потерь среди украинских военных нет. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ происшествия, АТО Теги: Украина ������� �������� ������� Loading...

