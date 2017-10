| Криминал / Происшествия | 17:39 | 05.10.2017 В Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение На 6 октября в Днепропетровской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам Укргидрометцентра, скорость ветра может достигать 19-24 м / с. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. «По данным Укргидрометцентра, 5 октября днем в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях порывы ветра могут достигать 17-22 м / с. Вечером 5 октября та ночью 6 октября в Волынской, Ровенской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областях ожидается усиление скорости ветра критериям стихийного явления 25-30 м /с. В течение 6 октября в Киеве, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях усиление скорости ветра до 19-24 м / с. В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях до 15 -20 м/с», - говорится в сообщении.

