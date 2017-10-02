В Днепре произошел масштабный пожар на складе туалетной бумаги (ФОТО)

В Днепре вечером в пятницу, 6 октября, произошел пожар на территории завода по производству туалетной бумаги.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщается, что пожар возник в 22:08 в цехе готовой продукции на объекте по производству бумажных изделий. В 01.13 7 октября спасатели ликвидировали пожар.

К тушению пожара было привлечено 26 человек и шесть единиц пожарной техники службы спасения. Площадь пожара составила 300 кв. метров.

В результате инцидента пострадавших нет. Причины пожара выясняются.