В Днепре произошел масштабный пожар на складе туалетной бумаги (ФОТО)

|
В Днепре вечером в пятницу, 6 октября, произошел пожар на территории завода по производству туалетной бумаги.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Сообщается, что пожар возник в 22:08 в цехе готовой продукции на объекте по производству бумажных изделий. В 01.13 7 октября спасатели ликвидировали пожар.
К тушению пожара было привлечено 26 человек и шесть единиц пожарной техники службы спасения. Площадь пожара составила 300 кв. метров.
В результате инцидента пострадавших нет. Причины пожара выясняются.