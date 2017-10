| Криминал / Происшествия | 09:34 | 09.10.2017 В Днепре произошел масштабный пожар на складе туалетной бумаги (ФОТО) В Днепре вечером в пятницу, 6 октября, произошел пожар на территории завода по производству туалетной бумаги. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области. Сообщается, что пожар возник в 22:08 в цехе готовой продукции на объекте по производству бумажных изделий. В 01.13 7 октября спасатели ликвидировали пожар. К тушению пожара было привлечено 26 человек и шесть единиц пожарной техники службы спасения. Площадь пожара составила 300 кв. метров. В результате инцидента пострадавших нет. Причины пожара выясняются. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ пожар, Днепр Теги: происшествия ������� �������� ������� Loading...

