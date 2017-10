| Криминал / Происшествия | 10:33 | 09.10.2017 В Днепре 27-летний мужчина до смерти избил свою сожительницу Днепропетровской местной прокуратурой №1 осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении 27-летнего гражданина за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области. «Установлено, что в сентябре 2017 во время распития алкогольных напитков между мужчиной и гражданской женой на бытовой почве возникла ссора, в результате которой последний нанес женщине множественные удары кулаками по различным частям тела. От полученных травм пострадавшая скончалась», - говорится в сообщении. Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ происшествия, убийство, Днепр Теги: криминал ������� �������� ������� Loading...

