Криминал / Происшествия | 12:19 | 09.10.2017 Житель Хмельницкой области насмерть забил односельчанина металлической шваброй ЧП произошло 5 октября около 17.00 в поселке Понинка Полонского района. Мужчины вместе распивали спиртное, на почве чего и возник конфликт. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Хмельницкой области. В тот день мужчины вместе распивали спиртное дома у подозреваемого. Во время застолья между ними возник конфликт - хозяин возмутился, что гость повредил ему окно. С металлической шваброй он набросился на 30-летнего потерпевшего, а когда тот упал на пол, продолжил бить молодого человека ногами. После драки пострадавший еще смог дойти домой, но там его состояние резко ухудшилось. Соседи вызвали «скорую», которая доставила мужчину в районную больницу, где 6 октября около 21.40 часов от полученных травм он скончался. Работники полиции задержали подозреваемого. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Злоумышленнику уже объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

