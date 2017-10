| Криминал / Происшествия | 13:12 | 09.10.2017 В Киеве трамвай переехал пешехода Ночью в понедельник, 9 октября, в Киеве на конечной остановке трамвая по Иорданской улице (бывшая Лайоша Гавро) погиб пешеход. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-служба полиции г. Киева. «Сообщение о погибшем поступило в дежурную часть в 4:55 утра. Вагоновожатая сообщила, что увидела погибшего на рельсах. Что и как именно с ним случилось, она не знала. Правоохранители установили, что мужчина погиб в результате наезда трамвая. При нем не было ни документов, ни других вещей, которые могли бы установить его личность», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели человека) УК.



