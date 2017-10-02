В Киеве трамвай переехал пешехода

Ночью в понедельник, 9 октября, в Киеве на конечной остановке трамвая по Иорданской улице (бывшая Лайоша Гавро) погиб пешеход.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-служба полиции г. Киева.

«Сообщение о погибшем поступило в дежурную часть в 4:55 утра. Вагоновожатая сообщила, что увидела погибшего на рельсах. Что и как именно с ним случилось, она не знала.

Правоохранители установили, что мужчина погиб в результате наезда трамвая. При нем не было ни документов, ни других вещей, которые могли бы установить его личность», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к гибели человека) УК.



