В Днепропетровской области неоднократно судимая 24-летняя женщина ударила ножом сожителя матери

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Павлоградской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 24-летней гражданки за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.
Установлено, что неоднократно судимая девушка снова совершила преступление. Во время распития алкогольных напитков между обвиняемой и сожителем матери возникла ссора на бытовой почве, в результате которой девушка нанесла мужчине один удар кухонным ножом.
Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи травма оказалась не смертельной.
Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.