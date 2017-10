| Криминал / Происшествия | 11:59 | 10.10.2017 В Днепропетровской области неоднократно судимая 24-летняя женщина ударила ножом сожителя матери Павлоградской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 24-летней гражданки за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области. Установлено, что неоднократно судимая девушка снова совершила преступление. Во время распития алкогольных напитков между обвиняемой и сожителем матери возникла ссора на бытовой почве, в результате которой девушка нанесла мужчине один удар кухонным ножом. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи травма оказалась не смертельной. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

