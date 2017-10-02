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| Криминал / Происшествия | 11:59 | 10.10.2017
В Днепропетровской области неоднократно судимая 24-летняя женщина ударила ножом сожителя матери

Павлоградской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 24-летней гражданки за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры в Днепропетровской области.

Установлено, что неоднократно судимая девушка снова совершила преступление. Во время распития алкогольных напитков между обвиняемой и сожителем матери возникла ссора на бытовой почве, в результате которой девушка нанесла мужчине один удар кухонным ножом.

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи травма оказалась не смертельной.

Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается.
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