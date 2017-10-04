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| Криминал / Происшествия | 15:11 | 10.10.2017
В Павлограде ревнивец чуть не зарезал возлюбленную

Трагедия произошла в ночь на 10 октября. По словам потерпевшей, сожитель постоянно ее ревновал. На этой почве и возникла ссора. Когда у мужчины закончились аргументы, он схватил нож и нанес женщине многочисленные резаные раны.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

Потерпевшая самостоятельно вызвала полицию и скорую помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Павлоградского отдела полиции. Установлено, что потерпевшей 31 год, проживает она в г. Павлограде со своим сожителем. Пострадавшую доставили в городскую больницу с многочисленными колото-резаными ранениями. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115 УК Украины (покушение на совершение убийства) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается досудебное следствие.
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