| Криминал / Происшествия | 15:11 | 10.10.2017 В Павлограде ревнивец чуть не зарезал возлюбленную Трагедия произошла в ночь на 10 октября. По словам потерпевшей, сожитель постоянно ее ревновал. На этой почве и возникла ссора. Когда у мужчины закончились аргументы, он схватил нож и нанес женщине многочисленные резаные раны. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области. Потерпевшая самостоятельно вызвала полицию и скорую помощь. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Павлоградского отдела полиции. Установлено, что потерпевшей 31 год, проживает она в г. Павлограде со своим сожителем. Пострадавшую доставили в городскую больницу с многочисленными колото-резаными ранениями. Ее состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115 УК Украины (покушение на совершение убийства) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжается досудебное следствие. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7