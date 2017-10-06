В Павлограде на пожаре пострадал новорожденный ребенок

10 октября в 15:47 поступило сообщение о пожаре в квартире, где живет многодетная семья.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал глава ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«На месте спасателями установлено, что пожар возник в одной из комнат четырехкомнатной квартиры на пятом этаже. Горели домашние вещи и мебель на площади 25 м кв. При возникновении пожара в квартире находились трое детей и их мать, которая вывела детей из горящей квартиры самостоятельно до прибытия спасателей.

Детей каретой «скорой» доставили в городскую больницу № 4 города Павлоград: у самого младшего из детей, 2017 рождения, медиками диагностированы ожоги шеи. Также во время тушения пожара спасена женщина из соседней квартиры, 1940 года рождения, которая находилась в инвалидной коляске в парализованном состоянии», - рассказал он.