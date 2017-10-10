В Тернопольской области спасатели двое суток искали в лесу 80-летнюю бабушку

13 октября в 15:55 на пункт связи 10-й государственной пожарно-спасательной части Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области поступило сообщение об исчезновении женщины, 1936 года рождения, жительницы хутора Крутилов Гусятинского района. Как удалось установить, 12 октября около 11:00 она пошла в лес и не вернулась.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГСЧС Украины.

К поисково-спасательным работам были привлечены:

две единицы техники и 30 человек из числа личного состава Гусятинского районного отдела и ДПРЧ-10 Управление ГСЧС Украины в Тернопольской области;

три единицы техники, собака и 15 работников Гусятинского отделения Подволочисского отдела Главного управления национальной полиции в Тернопольской области;

12 человек з числа местного населения.

Поисковой группой обследовано 360 га лесного массива заповедника «Медоборы».

14 октября в 16:55 вблизи с. Постоловка Гусятинского района пропавшую гражданку обнаружено местными жителями. Женщина жива, ее самочувствие удовлетворительное. Состояние здоровья потерпевшей устанавливается.