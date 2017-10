| Криминал / Происшествия | 12:09 | 16.10.2017 В Сумской области псевдоадвокат выманил у 84-летнего дедушки 20 тыс. грн Сотрудники Глуховского отдела полиции открыли уголовное производство и разыскивают злоумышленников, которые обманули местного жителя. Под предлогом «откупа» сына пенсионера от уголовной ответственности неизвестный мужчина, представившийся сумским адвокатом, вместе со своим сообщником выманил у дедушки 20 тыс. грн. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Сумской области. Пенсионер рассказал, что к нему позвонил неизвестный, который представился адвокатом из Сум, и сообщил о ДТП с летальным исходом, которое якобы совершил его сын. По словам звонящего, чтобы "решить" вопрос о непривлечение молодого человека к ответственности, нужно 20 тыс. грн. На что пожилой мужчина, не долго думая, согласился. После разговора по телефону не прошло и часа, как к нему пожаловал гость по имени Сергей, который сообщил, что пришел забрать оговоренную сумму. Пенсионер, предварительно не уточнив ситуацию в своем сыне, и не зная наверняка, где он находится и что с ним могло случиться, просто отдал визитеру собранные средства. А когда понял, что стал жертвой преступников, немедленно обратился за помощью в полицию. По данному факту следователи Глуховского отдела полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 190 УК Украины (мошенничество), и принимают меры по розыску и установлению злоумышленников. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

