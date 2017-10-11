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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 12:23 | 17.10.2017
На границе с Польшей пьяный дебошир пытался избить женщину-военнослужащего

На границе с Польшей правоохранители задержали пассажира рейсового автобуса, который находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и пытался совершить нападение на сотрудника Госпогранслужбы.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

«В понедельник, 16 октября, в пункте пропуска «Краковец», во время оформления рейсового автобуса, следовавшего в г. Вроцлав (Республика Польша), один из пассажиров начал вести себя неадекватно, отказался проходить пограничные формальности и попытался подраться с правоохранителями. Пьяный дебошир пытался нанести телесные повреждения женщине-военнослужащему, однако был задержан пограничниками. Действия мужчины 1978 года рождения жителя Херсонщины были квалифицированы по статье 185-10 КУоАП «Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины», - говорится в сообщении.

Кроме того, пограничники проинформировали по данному случаю сотрудников Национальной полиции Украины, поскольку в действиях правонарушителя содержались признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 345 УК «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа». В дальнейшем гражданина было передано офицерам оперативно-следственной группы полиции.

Санкция статьи за данное уголовное правонарушение предусматривает исправительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.


 
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Теги: Украина, происшествия

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