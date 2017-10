| Криминал / Происшествия | 14:24 | 17.10.2017 В Кривом Роге полиция выявила у двух мужчин 12 шприцов с опием Сегодня, 17 октября, на улице Упита в Кривом Роге патрульные обнаружили у двух мужчин наркотическое вещество. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Кривого Рога. «17 октября 2017, патрулируя улицу Упита, во время отработки лесополосы полицейские заметили двух мужчин, которые, увидев патрульных, занервничали и подозрительно себя вели. Граждан остановили и во время общения они сообщили полицейским, что имеют при себе запрещенные законом вещества. Согласно ст. 34 ЗУ «О Национальной полиции» полицейские провели поверхностную проверку, в ходе которой у граждан обнаружили 12 шприцев с веществом темно - коричневого цвета, похожим на наркотическое объемом примерно 16 мл. По словам лиц, вещество, находилась в шприцах - это опий ацетилированный», - говорится в сообщении. На место вызвали следственно-оперативную группу Довгинцевского отдела полиции для дальнейшего рассмотрения дела. Вещество, похожее на наркотическое, изъяли и направили на экспертизу.

