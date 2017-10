| Криминал / Происшествия | 14:39 | 17.10.2017 В Полтаве на ребенка упала часть бетонной плиты В Подольском районе Полтавы 10-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения на него части бетонной плиты. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации. «Известно, что часть бетонной плиты упала на ребенка с крыши гаража. Мальчик госпитализирован в реанимационное отделение детской городской больницы. Медики диагностировали у мальчика перелом ног и закрытую черепно-мозговую травму», - говорится в сообщении. На данный момент его состояние здоровья оценивается как тяжелое.

