В Полтаве на ребенка упала часть бетонной плиты

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В Подольском районе Полтавы 10-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения на него части бетонной плиты.
Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Полтавской облгосадминистрации.
«Известно, что часть бетонной плиты упала на ребенка с крыши гаража.
Мальчик госпитализирован в реанимационное отделение детской городской больницы. Медики диагностировали у мальчика перелом ног и закрытую черепно-мозговую травму», - говорится в сообщении.
На данный момент его состояние здоровья оценивается как тяжелое.