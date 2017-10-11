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| Криминал / Происшествия | 15:54 | 18.10.2017
На Днепропетровщине школьница, чтобы не идти на контрольную, соврала, что ее сбил автомобиль

В полицию позвонила мать девочки и сообщила, что когда ее 12-летняя дочь шла в школу, ее сбил автомобиль. Далее женщина рассказала, что водитель скрылся с места происшествия и не оказал ребенку помощи.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

В Никопольском отделе полиции была создана группа правоохранителей, которая занималась установкой возможных свидетелей и виновника происшествия. Полицейские изъяли видео с камер видеонаблюдения на указанной территории, тщательно просмотрели его и провели хронометраж маршрута девочки. Выяснилось, что никакого факта дорожно-транспортного происшествия не было. Камеры четко зафиксировали, как школьница все время ходит по этому участку дороги, однако сам факт наезда на ребенка подтвердился. Никаких видимых телесных повреждений на девочке замечено не было, одежда ребенка была чистой и неповрежденной. В разговоре с полицейскими приметы автомобиля каждый раз были разными. Также удалось установить, что в тот день в классе должна была быть контрольная работа.

Благодаря камерам видеонаблюдения, расположенным в городе, удалось выяснить истину. Однако полицейские потеряли время, которое можно было использовать для помощи тем людям, которые ее действительно нуждались.

Напоминаем, что заведомо ложное сообщение о преступлении, согласно статье 383 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы сроком до 2-х лет.
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