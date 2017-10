| Криминал / Происшествия | 17:22 | 18.10.2017 В Полтаве на пешеходном переходе водитель сбил 8-летнего школьника Сегодня, 18 октября, около 13 часов, на улице Небесной Сотни 8-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. В это время по дороге двигался автомобиль KIA Cerato под управлением 41-летнего водителя, который совершил наезд на ребенка. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Полтавы. В результате дорожного происшествия школьник получил телесные повреждения. Пострадавшего госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу на обследование. На место дорожно-транспортного происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

