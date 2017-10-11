В Полтаве на пешеходном переходе водитель сбил 8-летнего школьника

Сегодня, 18 октября, около 13 часов, на улице Небесной Сотни 8-летний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. В это время по дороге двигался автомобиль KIA Cerato под управлением 41-летнего водителя, который совершил наезд на ребенка.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Полтавы.

В результате дорожного происшествия школьник получил телесные повреждения.

Пострадавшего госпитализировали в городскую детскую клиническую больницу на обследование.

На место дорожно-транспортного происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.