| Криминал / Происшествия | 09:27 | 19.10.2017 В центре Харькова Lexus вылетел на тротуар: 5 погибших (ВИДЕО) Авария произошла 18 октября в 20:45 на улице Сумской. По предварительным данным, 11 человек пострадали, 5 погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области. Как сообщают правоохранители, водитель Lexus двигался по улице Сумской в направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался «Фольксваген». В результате столкновения Lexus выбросило на тротуар, где находилась группа граждан. От удара погибли 5 граждан, 6 человек пострадали. Женщину, которая находилась за рулем Lexus, уже задержаны. Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. Видео: NewsOne twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7