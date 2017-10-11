В центре Харькова Lexus вылетел на тротуар: 5 погибших (ВИДЕО)
Авария произошла 18 октября в 20:45 на улице Сумской. По предварительным данным, 11 человек пострадали, 5 погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
Как сообщают правоохранители, водитель Lexus двигался по улице Сумской в направлении театра. В это время с Бурсацкого спуска поднимался «Фольксваген». В результате столкновения Lexus выбросило на тротуар, где находилась группа граждан. От удара погибли 5 граждан, 6 человек пострадали. Женщину, которая находилась за рулем Lexus, уже задержаны.
Следственными органами открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Видео: NewsOne
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