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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 14:49 | 19.10.2017
В Ровно 9-летний мальчик управлял «джипом», в котором обнаружили оружие и наркотики (ФОТО)

В Ровно патрульные стационарного поста Опарипсы автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого сидел 9-летний ребенок. В машине обнаружили оружие.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

«Патрульные стационарного поста Опарипсы обратили внимание на автомобиль Jeep Grand Cherokee, за рулем которого сидел ребенок.
Полицейские немедленно остановили авто и обнаружили, что машиной управлял 9-летний мальчик. Его 33-летний отец на пассажирском сиденье подтвердил, что он действительно посадил за руль своего сына. Когда человек по просьбе полицейских искал свои документы, патрульные обратили внимание на предмет, похожий на оружие. Оказалось, что никакого разрешений на оружие у гражданина не было.
Оказалось, что и это еще не все. Когда ребенок попросился в туалет, то дорогой мальчик пытался избавиться пакета с 25 таблетками вероятно наркотического происхождения.
Следственно-оперативная группа изъяла предмет, похожий на оружие, а также таблетки», - говорится в сообщении.

На мужчину патрульные вынесли админпостановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (Управление без соответствующих документов). Управление авто и ребенка передали жене правонарушителя, которая прибыла по вызову патрульных на место происшествия. Дальше этим делом будут заниматься следователи.


 
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Теги: происшествия, дети

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