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Погода в Днепропетровске:
| Криминал / Происшествия | 15:13 | 19.10.2017
В Днепре задержанному за кражу конфет «стало плохо» в полицейском участке (ВИДЕО)

В Днепре в одном из магазинов города охранники заведения задержали мужчину за кражу конфет на сумму более 800 гривен. По приезду в полицейский участок задержанный стал жаловаться на самочувствие. 

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в Патрульной полиции Днепра.

«В одной из торговых сетей города охранники заведения задержали неизвестного за кражу конфет на сумму более 800 гривен.
Патрульные прибыли на вызов службы охраны и обнаружили там мужчину, на которого указали как на вора. Полицейским оказали видеодоказательство совершения преступления. Стражи порядка во время беседы с подозреваемым попросили его удостоверений личности, однако человек его предоставить отказался. Патрульные решили доставить подозреваемого в участок полиции, чтобы следователи выяснили все обстоятельства происшествия. Впрочем, задержанный стал жаловаться, что ему стало плохо. Мужчине вызвали скорую. Впрочем, врачи после медосмотра сообщили, что в медицинской помощи он не нуждается. С ним все в порядке. Когда же гражданину не удалось сыграть роль «больного», он начал агрессивно себя вести и провоцировать драку. Полицейские задержали мужчину и доставили его Индустриального отделения полиции», - говорится в сообщении.

На него составили протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) и 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского).

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Теги: происшествия, ограбление, Днепр

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