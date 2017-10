| Криминал / Происшествия | 16:23 | 19.10.2017 В Хмельницкой области трактор насмерть придавил 12-летнего мальчика 18 октября около 09:00 часов на поле за с. Гулевцы 34-летний житель с. Окоп, управляя собственным самодельным трактором с прицепом, при выезде на холм, допустил опрокидывание транспортного средства.

Во время опрокидывания 12-летний сын водителя, который сидел рядом, выпал из кабины и был прижат каркасом трактора. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Хмельницкой области. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и устанавливают все обстоятельства трагедии.

