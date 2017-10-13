Полиция установила личности всех жертв и пострадавших в резонансном ДТП в Харькове

Напомним, что в результате аварии в центре Харькова погибло 5 человек, 6 получили травмы различной степени тяжести. Две девушки из числа пострадавших находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни.

Авария произошла 18 октября, в 20:45 на улице Сумской.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Среди погибших в ДТП:

Евтеев Александр Сергеевич, 27 лет, жил в г.. Харьков, гражданин Украины;

Кобисева Нина Львовна, 28 лет, жила в с. Тишинковка Харьковской области, гражданка Украины;

Сокол Алла Викторовна, 46 лет, жила в пгт. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;

Сокол Анастасия Алексеевна, 29 лет, жила с. Солоницевка Харьковской области, гражданка Украины;

Усманова Елена, более подробные данные и родственники устанавливаются.

Пострадали в аварии:

Неудачин Юрий Юрьевич, 29 лет, житель Харькова, гражданин Украины;

Берченко Елена Игоревна, 27 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

Комар Анна, 25 лет, жительница Кременчуга, гражданка Украины;

Нестеренко Оксана Васильевна, 36 лет, жительница Киева, гражданка Украины;

Берченко Елена Игоревна, 25 лет, жительница Харькова, гражданка Украины;

Власенко Жанна Александровна, 30 лет, жительница Харькова, гражданка Украины.