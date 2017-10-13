В Центре Днепра ночью патрульные нашли двоих детей, которые не хотели идти домой из-за насилия в семье

21 октября около полуночи спецлинии 102 позвонили сотрудники McDonald's и сообщили, что в заведении уже несколько часов находятся 2 детей без взрослых. Патрульные приехали по указанному адресу и обнаружили в кафе 2 мальчиков. Одному из них было 10 лет, второму - 9.

Об этом сообщает Фейсбук Патрульной полиции Днепра.

«Мы спросили у них - что они здесь делают одни в такое время, - рассказывают полицейские, - где их родители. Мальчики рассказали нам о том, что ушли из дома и не хотят туда возвращаться».

Как выяснилось, друг другу они приходятся троюроднимы братьями. Младший убежал из дома 2 дня назад. Сначала они ночевали у друга. Оба мальчика жаловались на то, что их систематически бьют отчимы. Неродные родители почти ежедневно употребляют алкоголь. Дети уже не в состоянии терпеть насилие.

«Они категорически не хотели возвращаться домой, - говорят патрульные, - потому что там есть отчимы. Говорили, что согласны жить только с мамами». Инспекторы доставили детей в Днепровский отделения полиции и передали представителям ювенальной превенции, которые будут работать с ними и их родителями», - сообщает Фейсбук патрульной полиции.

