| Криминал / Происшествия | 16:33 | 22.10.2017 В Центре Днепра ночью патрульные нашли двоих детей, которые не хотели идти домой из-за насилия в семье 21 октября около полуночи спецлинии 102 позвонили сотрудники McDonald's и сообщили, что в заведении уже несколько часов находятся 2 детей без взрослых. Патрульные приехали по указанному адресу и обнаружили в кафе 2 мальчиков. Одному из них было 10 лет, второму - 9. Об этом сообщает Фейсбук Патрульной полиции Днепра. «Мы спросили у них - что они здесь делают одни в такое время, - рассказывают полицейские, - где их родители. Мальчики рассказали нам о том, что ушли из дома и не хотят туда возвращаться». Как выяснилось, друг другу они приходятся троюроднимы братьями. Младший убежал из дома 2 дня назад. Сначала они ночевали у друга. Оба мальчика жаловались на то, что их систематически бьют отчимы. Неродные родители почти ежедневно употребляют алкоголь. Дети уже не в состоянии терпеть насилие. «Они категорически не хотели возвращаться домой, - говорят патрульные, - потому что там есть отчимы. Говорили, что согласны жить только с мамами». Инспекторы доставили детей в Днепровский отделения полиции и передали представителям ювенальной превенции, которые будут работать с ними и их родителями», - сообщает Фейсбук патрульной полиции.

