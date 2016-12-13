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| Культура / Наука | 17:28 | 22.12.2016
Сказочный фьюжн: детей Днепропетровщины приглашают на премьеру сказки

«Свинопас и принцесса», «Голый король», «Принцесса на горошине» - новая сказочная постановка объединила лучшие классические истории. К новогодним праздникам режиссер театра оперы и балета Михаил Овсянников подготовил для детей уникальное театральное представление. На сцене дети смогут увидеть своих любимых героев. В главных ролях - Принц и Принцесса.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Уже через несколько дней в Днепропетровском театре оперы и балета состоится премьера новой постановки для детей «Сказка о Принце и Принцессе». Режиссер объединил 3 известные сказки любимого всеми малышами писателя Ганса Христиана Андерсена. Как всегда главных героев ждут испытания, которые они должны пройти.

Главная изюминка постановки - авторские костюмы от Дарьи Белой. Такой костюмированной сценографии еще не было ни в одной постановке и ни в одном театре, заверили организаторы. В течение всего спектакля будет звучать авторская музыка от днепропетровского композитора Виталия Калиновского.

Премьера состоится 24 декабря в 12:00 в театре оперы и балета. Адрес: проспект Дмитрия Яворницкого, 72А. Детали по телефонам: 778-44-69, 778-44-73, 778-44-77.

 
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Теги: Днепропетровщина

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