| Культура / Наука | 17:28 | 22.12.2016 Сказочный фьюжн: детей Днепропетровщины приглашают на премьеру сказки «Свинопас и принцесса», «Голый король», «Принцесса на горошине» - новая сказочная постановка объединила лучшие классические истории. К новогодним праздникам режиссер театра оперы и балета Михаил Овсянников подготовил для детей уникальное театральное представление. На сцене дети смогут увидеть своих любимых героев. В главных ролях - Принц и Принцесса. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. Уже через несколько дней в Днепропетровском театре оперы и балета состоится премьера новой постановки для детей «Сказка о Принце и Принцессе». Режиссер объединил 3 известные сказки любимого всеми малышами писателя Ганса Христиана Андерсена. Как всегда главных героев ждут испытания, которые они должны пройти. Главная изюминка постановки - авторские костюмы от Дарьи Белой. Такой костюмированной сценографии еще не было ни в одной постановке и ни в одном театре, заверили организаторы. В течение всего спектакля будет звучать авторская музыка от днепропетровского композитора Виталия Калиновского. Премьера состоится 24 декабря в 12:00 в театре оперы и балета. Адрес: проспект Дмитрия Яворницкого, 72А. Детали по телефонам: 778-44-69, 778-44-73, 778-44-77.

