«Французская весна» развлечет днепрян кино, фотоартом и саксофоном

На этой неделе в рамках художественного фестиваля «Французская весна» днепряне смогут посмотреть фильм, посетить фотовыставку и насладиться изысканными звуками саксофона.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Фест способствует укреплению украинского-французского сотрудничества и культурных связей. Мы очень рады, что жители Днепра и области имеют прекрасную возможность каждую весну во время тематических мероприятий знакомиться с культурными достижениями французских деятелей искусства», - отметила советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб.

25 апреля фестивальную неделю откроет драма «Сюзанна». Фильм на языке оригинала с субтитрами.

27 апреля откроется выставка фоторабот «Nu» французского фотографа Жуэля Блока. Тематика работ – красота женского тела. Некоторые модели месье Блока – украинки.

Эти мероприятия пройдут в ОО «Альянс Франсез» по адресу ул.Сечевых Стрельцов, 4А.

В пятницу, 28 апреля, в Днепропетровской академии музыки им.Глинки (ул.Литейная, 10) в 17:00 можно будет послушать саксофонный концерт Клода Делангля. Вместе с ним на рояле будет играть отечественный музыкант Геннадий Демьянчук.

Вход на все мероприятия свободный.



