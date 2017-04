| Культура / Наука | 12:53 | 24.04.2017 «Французская весна» развлечет днепрян кино, фотоартом и саксофоном На этой неделе в рамках художественного фестиваля «Французская весна» днепряне смогут посмотреть фильм, посетить фотовыставку и насладиться изысканными звуками саксофона. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Фест способствует укреплению украинского-французского сотрудничества и культурных связей. Мы очень рады, что жители Днепра и области имеют прекрасную возможность каждую весну во время тематических мероприятий знакомиться с культурными достижениями французских деятелей искусства», - отметила советник председателя ДнепрОГА Ольга Горб. 25 апреля фестивальную неделю откроет драма «Сюзанна». Фильм на языке оригинала с субтитрами. 27 апреля откроется выставка фоторабот «Nu» французского фотографа Жуэля Блока. Тематика работ – красота женского тела. Некоторые модели месье Блока – украинки. Эти мероприятия пройдут в ОО «Альянс Франсез» по адресу ул.Сечевых Стрельцов, 4А. В пятницу, 28 апреля, в Днепропетровской академии музыки им.Глинки (ул.Литейная, 10) в 17:00 можно будет послушать саксофонный концерт Клода Делангля. Вместе с ним на рояле будет играть отечественный музыкант Геннадий Демьянчук. Вход на все мероприятия свободный.

