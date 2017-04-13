Музыкальное шоу «Эдит Пиаф. Душа Парижа» покажут в филармонии Днепра

В четверг, 27 апреля в филармонии Днепра пройдет вечер классической музыки, посвященный Эдит Пиаф. Ведущие вокалисты исполнят известные всем композиции выдающейся французской певицы. Удивят зрителей своими постановками шоу-балет и театр «Мим».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

«Голос Эдит Пиаф до сих пор покоряет сердца людей. Ее уникальная манера исполнения остается феноменом музыкального искусства. Благодаря певице мир узнал также о Ив Монтане, Шарле Азнавуре и других музыкантах», - рассказали в облгосадминистрации.

Вечер классической музыки пройдет в филармонии по адресу: ул. Воскресенская, 6. Начало в 19:00. Справки по телефонам: 372-96-20, 372-96-40.