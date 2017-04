| Культура / Наука | 08:56 | 27.04.2017 Музыкальное шоу «Эдит Пиаф. Душа Парижа» покажут в филармонии Днепра В четверг, 27 апреля в филармонии Днепра пройдет вечер классической музыки, посвященный Эдит Пиаф. Ведущие вокалисты исполнят известные всем композиции выдающейся французской певицы. Удивят зрителей своими постановками шоу-балет и театр «Мим». Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе ДнепрОГА. «Голос Эдит Пиаф до сих пор покоряет сердца людей. Ее уникальная манера исполнения остается феноменом музыкального искусства. Благодаря певице мир узнал также о Ив Монтане, Шарле Азнавуре и других музыкантах», - рассказали в облгосадминистрации. Вечер классической музыки пройдет в филармонии по адресу: ул. Воскресенская, 6. Начало в 19:00. Справки по телефонам: 372-96-20, 372-96-40. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати культура, Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

