| Культура / Наука | 11:17 | 09.05.2017 Сегодня состоится первый полуфинал Евровидения-2017 На официальной сцене Евровидения-2017, в Международном выставочном центре, сегодня, 9 мая, состоится первый полуфинал, в котором выступят 18 конкурсантов, передает УНН. В первом полуфинале будут соревноваться представители Швеции, Грузии, Австралии, Албании, Бельгии, Черногории, Финляндии, Азербайджана, Португалии, Греции, Польши, Молдовы, Исландии, Чехии, Кипра, Армении, Словении и Латвии. В частности, в порядке выступлений:

1. Швеция - Robin Bengtsson с песней «I Can not Go On»

2. Грузия - Tamara Gachechiladze, «Keep The Faith»

3. Австралия - Isaiah, «Do not Come Easy?»

4. Албания - Lindita, «World»

5. Бельгия - Blanche, «City Lights»

6. Черногория - Slavko Kalezic, «Space»

7. Финляндия - Norma John, «Blackbird»

8. Азербайджан - Dihaj, "Skeletons"

9. Португалия - Salvador Sobral, «Amar Pelos Dois»

10. Греция - Demy, «This is Love»

11. Польша - Kasia Mos, «Flashlight»

12. Молдова - Sunstroke Project, «Hey Mamma»

13. Исландия - Svala, «Paper»

14. Чехия - Martina Barta, «My Turn»

15. Кипр - Hovig, «Gravity»

16. Армения - Artsvik, «Fly With Me»

17. Словения - Omar Naber, «On My Way»

18. Латвия - Triana Park, «Line»

Во втором полуфинале, 11 мая, на сцене МВЦ также выступать исполнители из 18 стран, а именно: Сербия, Австрия, Македония, Мальта, Румыния, Нидерланды, Венгрия, Дания, Ирландия, Сан-Марино, Хорватия, Норвегия, Швейцария, Беларусь, Болгария, Литва, Эстония, Израиль.

