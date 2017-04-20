Первый полуфинал Евровидения-2017 вместо Джамалы откроет Монатик

Как ранее сообщало ИА «МОСТ-ДНЕПР», Джамала получит почти миллион гривен за выступление на «Евровидении-2017».

Отмечается, что первый полуфинал Евровидения-2017, который состоится сегодня, 9 мая, вместо Джамалы откроет Монатик, передает «УНН».

Напомним, что в период с 9 по 13 мая в Киеве состоится песенный конкурс «Евровидение-2017».

