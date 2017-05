| Культура / Наука | 12:18 | 11.05.2017 13 мая днепрян и гостей города приглашают на Ночь музеев в музей им. Яворницкого Старший научный сотрудник Днепропетровского исторического музея им. Яворницкого Алла Москалец сообщила, что 13 мая с 16.30 до 24.00 состоится акция «Ночь музеев». Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Формат шестичасового нон-стоп действа во время акции «Ночь музеев» становится для нашего музея уже традиционным, ведь в этом году мы воспроизведем его в пятый раз. Действие начнется с площади возле музея, где в 16.30 состоится торжественное открытие акции. Здесь будет работать уличное кафе, будет звучать живая музыка в исполнении военных оркестров и работать мастер-классы.

В залах музея посетители смогут представить себя гражданами древнегреческого полиса, принять участие в «доисторических» и казацких развлечениях, узнать, что общего между казаками и самураями, как украинская культура искала свой собственный путь и кто такие сечевые стрельцы, окунуться в изысканный мир дворцовой музыки и найти свою родословную, почувствовать современный вызов советской моды середины XX в. и стать гостями на «краснойсвадьбе». А еще - возможность пообщаться с историками, подержать в руках историческое оружие и сделать прикольные фото. Вместе с музеем ночью атмосферу различных периодов истории нашего края для Вас воссоздадут наши давние и новые друзья: Вокально-хореографический ансамбль «Юность Днепра»

5-й военный оркестр штаба войск оперативного командования «Восток»

Шоу-театр «Дикий Запад»

Школа казацкой закалки

Украинско-японский культурный центр «Сидзен»

Камерный оркестр «Сонет» музыкальной школы №2

Военно-исторический клуб «Повстанец»

ГУЗ «Днепропетровский центр профессионально-технического образования туристического сервиса»

Общественная организация «Восточный вал»

Клуба огня «Еиетепиз», - сказала она. Цена билета: для детей, школьников, студентов - 50 грн. (Наличие студенческого билета обязательно) для детей дошкольного возраста - бесплатно; для взрослых - 100 грн. Алла Москалец также отметила, что в этом году на билетах будет обозначено время входа в музей. Запуск посетителей будет осуществляться каждые полчаса по 100 человек.



Тел. для справок: 46-34-22 facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепр Теги: Днепропетровщина Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7