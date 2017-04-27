Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!

Анонс

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Культура / Наука | 12:18 | 11.05.2017
13 мая днепрян и гостей города приглашают на Ночь музеев в музей им. Яворницкого

Старший научный сотрудник Днепропетровского исторического музея им. Яворницкого Алла Москалец сообщила, что 13 мая с 16.30 до 24.00 состоится акция «Ночь музеев».

Об этом стало известно на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Формат шестичасового нон-стоп действа во время акции «Ночь музеев» становится для нашего музея уже традиционным, ведь в этом году мы воспроизведем его в пятый раз. Действие начнется с площади возле музея, где в 16.30 состоится торжественное открытие акции. Здесь будет работать уличное кафе, будет звучать живая музыка в исполнении военных оркестров и работать мастер-классы.
В залах музея посетители смогут представить себя гражданами древнегреческого полиса, принять участие в «доисторических» и казацких развлечениях, узнать, что общего между казаками и самураями, как украинская культура искала свой собственный путь и кто такие сечевые стрельцы, окунуться в изысканный мир дворцовой музыки и найти свою родословную, почувствовать современный вызов советской моды середины XX в. и стать гостями на «краснойсвадьбе».

А еще - возможность пообщаться с историками, подержать в руках историческое оружие и сделать прикольные фото.

Вместе с музеем ночью атмосферу различных периодов истории нашего края для Вас воссоздадут наши давние и новые друзья:

Вокально-хореографический ансамбль «Юность Днепра»
5-й военный оркестр штаба войск оперативного командования «Восток»
Шоу-театр «Дикий Запад»
Школа казацкой закалки
Украинско-японский культурный центр «Сидзен»
Камерный оркестр «Сонет» музыкальной школы №2
Военно-исторический клуб «Повстанец»
ГУЗ «Днепропетровский центр профессионально-технического образования туристического сервиса»
Общественная организация «Восточный вал»
Клуба огня «Еиетепиз», - сказала она.

Цена билета: для детей, школьников, студентов - 50 грн. (Наличие студенческого билета обязательно) для детей дошкольного возраста - бесплатно; для взрослых - 100 грн.

Алла Москалец также отметила, что в этом году на билетах будет обозначено время входа в музей. Запуск посетителей будет осуществляться каждые полчаса по 100 человек.

Тел. для справок: 46-34-22 
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте, facebook и twitter.
Назад Вернуться назад версия для печати Версия для печати
Теги: Днепропетровщина, Днепр

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
11.05.2017 10:52 Очки, шарфы и кошельки: что чаще всего украинцы забывают в такси
05.05.2017 13:53 В мае украинцы будут сдавать нормативы по физподготовке
04.05.2017 16:16 Украину и Россию могут на три года отстранить от «Евровидения»
03.05.2017 13:16 В здании ДТЭК Днепрооблэнерго найден мертвым сотрудник
27.04.2017 12:29 В Днепре пожарные спасли из горящей квартиры пенсионера: мужчина обгорел наполовину
Последние новости
11.05.2017
13:07		 18 мая в Днепре отметят День вышиванки
11.05.2017
13:02		 На Днепропетровщине ликвидировали многолетние подтопления села Мишурин Рог, - Валентин Резниченко
11.05.2017
12:43		 Из здания мэрии Днепра выгнали ветеранскую организацию и прекратили ее финансирование (ФОТО, ВИДЕО)
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика