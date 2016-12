| Политика | 09:46 | 30.12.2016 В Днепровском метро – самом коротком в Европе горожане провели манекен челлендж против мэра, который тормозил достройку новых станций Из-за коррупции городской власти Днепр чуть не потерял более 300 млн евро, выделенных европейскими банками на достройку метро. А из городского бюджета платили около 3 тысяч евро в день за резервирование денег, пишет Днепр Главное. «В 21 годовщину открытия метрополитена жители Днепра провели набирающий популярность интернет-флешмоб «Манекен челлендж» (англ. MannequinChallenge, mannequin — манекен, challenge — вызов). Обычно участники, как в детской игре «Море волнуется раз», замирают на минуту в разных позах. Десятки жителей Днепра собрались на станции «Метростроевская» и замерли с плакатом «Филатов, не требуй откат, начинай строить метро. Деньги на счетах уже 3 года».

Таким образом, жители Днепра привлекли внимание к тому, что сегодня, спустя 21 год с открытия, метро остается «недостроем века», включая всего 6 станций и имея протяженность только 7 километров.

Напомним, Днепропетровское метро открыли 29 декабря 1995 года. Строили подземку более 15 лет(торжественная закладка состоялась 20.02.1981 года) . После открытия метро обещали достроить все, но реально "разморозили" и возобновили стройку лишь в 2011 году под руководством губернатора Александра Вилкула. Были начаты взрывные работы для прокладки тоннеля, установка укрепляющих свод чугунных колец и т.д. В 2012 году Вилкул получил у европейских банков - ЕБРР и ЕИБ - более 300 млн евро на достройку метро. Деньги европейцы предоставили на самых выгодных условиях для инфраструктурных объектов на территории стран СНГ: отсрочка выплат - 4 года, ставка всего 1,5% годовых. Кроме того, тело кредита должно было возвращаться не из городского бюджета, а из государственного. После получения денег была проведена первая, техническая, часть тендера на строительство метро. Оставалось провести экономическую честь тендера – выбрать из тех, кто предложит меньшую цену. То есть, с тех пор до настоящего времени деньги находились на инвестиционных счетах. Если бы три года назад стройка стартовала, как и предполагалось по первоначальному графику, то три новые станции днепропетровского метро были бы открыты уже в конце 2016 года. Но, в начале 2014 года власть поменялась. Новое руководство Днепропетровской ОГА, в которое входил Борис Филатов, ставший потом мэром, снова заморозилостроительство. Как писали в начале 2015 года СМИ, «один из потенциальных участников тендера сообщил, что причина остановки тендера проста. Один из руководителей области требует ни много ни мало - 10% от стоимости тендера. Т.е. цена вопроса в 35 млн евро. И пока эти деньги не будут переданы, тендер проводиться не будет». «Почти три года деньги были на инвестсчетах Днепра и город платил за их резервирование почти три тысячи евро в день. Вот и цена лжи мэра», - заявил политический эксперт Сергей Быков», - идет речь в публикации.

