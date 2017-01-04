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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 13:39 | 04.01.2017
Вилкул вместе с легендарным хирургом-кардиологом Тодуровым обратится в правоохранительные органы для расследования преступной халатности министра здравоохранения

Как сообщали СМИ, украинский кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров резко раскритиковал работу министерства охраны здоровья и лично министра Ульяну Супрун. В частности, он обвинил Минздрав в срыве программы по сердечно-сосудистым заболеваниям, которая предусматривала закупку лекарственных препаратов. «Я абсолютно ответственно заявляю, (и могу это повторить в суде) ваша халатность забрала больше жизней украинцев, чем война за последние годы», - заявил Тодуров, обращаясь к министру здравоохранения Ульяне Супрун.

Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул заявил, что готов поддержать легендарного хирурга-кардиолога Бориса Тодурова.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПРЕ» сообщили в пресс-службе нардепа.

«И вместе с ним подать заявление в правоохранительные органы на министра здравоохранения за чудовищный беспредел, который творится в отрасли. Врач с мировым именем говорит о том, что с этим связанны смерти многих людей. Должно быть проведено расследование, и виновные должны быть наказаны», - заявил Вилкул

Нардеп подчеркнул, что в здравоохранении всегда были проблемы.

«Но такого, как сейчас, не было никогда. Остановлено финансирование таких важнейших программ, как лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Правительство сократило финансирование зарплат врачам из госбюджета – теперь местные советы должны выискивать средства, что доплачивать медикам. Планируется сокращение больниц», - сказал Вилкул.

Народный депутат отметил, что серьезные проблемы в системе здравоохранения Украины фиксируют и ведущие международные организации.

«Даже ООН бьет тревогу – Украина занимает последнее место в мире по вакцинации детей: по состоянию на середину прошлого года только 30% украинских детей были вакцинированы от кори, 10% - от гепатита В и лишь 3% - от дифтерии, коклюша и столбняка», - отметил нардеп.

По мнению Александра Вилкула, непродуманный переход на международные закупки лекарственных препаратов привел к дефициту жизненно необходимых вакцин.

«Для родителей счастье, если они нашли БЦЖ – прививку от туберкулеза, которая первый раз делается в роддоме - у маленьких детей сопротивляемость к этому заболеванию минимальная», - подчеркнул он.
В декабре Александр Вилкул подал официальный запрос в МОЗ с требованием предоставить информацию по закупкам препаратов для больных раком.

«По имеющейся информации, не завершены закупки, которые были предусмотрены еще 2015-м годом! К закупкам, предусмотренным бюджетом 2016-го, еще даже не приступали. В бюджете 2017 года, согласно сайту МОЗ, предусмотрено не более 15% от требуемого объема лекарств для взрослых, больных раком», - сказал нардеп.

Вилкул подчеркнул, что на первом заседании парламента, которое состоится через две недели, также будет требовать публичного отчета минздрава и предоставления плана вывода здравоохранения из кризиса. «И чтобы это состоялось в ближайшее время. На выступление министра я приглашу врачей. Необходимо задать прямые вопросы. Это уже не политика. От этого зависит, в прямом смысле этого слова, выживание страны», - отметил народный депутат. 
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Теги: Украина, здоровье

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