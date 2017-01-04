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| Политика | 17:24 | 06.01.2017
Коррупция в Днепре исчисляется сотнями миллионов гривен, - СМИ

Коррупция в Днепре исчисляется сотнями миллионов гривен. Чиновники зарабатывают колоссальные суммы даже на елочных игрушках, передает «Кстати+».

«Днепр опять оказался в центре коррупционного скандала. Мероприятия по празднованию Борисом Филатовым Нового года заняли девять из десяти позиций в хит-параде программы «Наші гроши».

Эту программу нельзя даже заподозрить в заангажированности поскольку она финансируется американским фондом «Відродження». Она выходит на Первом национальном телеканале и телеканале 24. Журналисты проводят антикоррупционные расследования и делают публичным беспредел власти.

Так вот, во данным «Наші гроши», более 13 млн грн потрачены на украшение пластиковой елки высотой 2,7 метра в холле мэрии, оплату клоуна на ходулях и четырех аниматоров и еще ряд мероприятий, которые как считает местная власть, должны отвлечь днепрян от проблем в городе.

«Золотая ёлка» и оффшоры

Задумайтесь – украшение искусственной елки пластиковыми игрушками и гирляндами стоит 153 тыс. грн. Журналисты отмечают, что в пересчете на высоту елки этот объект является самым дорогим в Украине.

Также «Наші гроши» обратили внимание, что деньги на проведение мероприятий выводили через ошшфоры. Так подрядчиком на проведение ряда новогодних мероприятий с участием театра КВН является ООО «Универлайф», которое зарегистрировано на британскую фирму Dartbrook inter l.p.

Еще одна общественная организация - «Громадський контроль», которая занимается антикоррупционными расследованиями, отмечала подозрительность этой структуры. Общественники привели данные из реестра предприятий, которые говорят, что ООО «Универлайф» занимается торговлей хозтоварами, мебелью, металлическими изделиями, а также курирует центры трудоустройства. Ну а теперь еще и занимается театральной и концертной деятельностью.

Руководителем и владельцем ошшфора является Андрей Комаров, связанный с 13 компаниями в Днепре, из которых 6 ликвидированы или находятся в стадии ликвидации с мая, июня и декабря этого года.

Воровать на всем

13,5 млн грн, списанные на новогодние развлечения из городского бюджета, сами по себе являются большими деньгами. «Но важно понимать, что еще 235 млн грн Филатов выводит из городского бюджета через девять «тушек» - депутатов, которых он прикупил себе в большинство, чтобы принимать любые нужные ему решения. В том числе – украшать елку за сумасшедшие деньги», - отметил депутат Днепровского горсовета Сергей Суханов.

«А если добавить сюда еще около 500 млн грн, которые по данным «Антикоррукционной инициативы» были переплачены за товары и услуги, которые приобретала Днепровская мэрия в 2016 году, то получается уже совсем неприличная сумма украденных у громады денег, за которую не только горожане, но и правоохранительные органы должны спросить мэра-ёлочника», - подчеркнул Суханов», - говорится в издании.

 

 

 

 

 
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