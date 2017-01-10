В 2016 году ОппоБлок единственный, кто не взял деньги из госбюджета на партию, но их разворовали, - Вилкул (ВИДЕО)

В эфире 112 канала народный депутат Украины Александр Вилкул отметил, что в 2016 году ОппоБлок единственный, кто не взял деньги из госбюджета на партию, но их разворовали.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

«В прошлом году мы предлагали деньги, предназначенные на финансирование партий, отправить на образование, чтобы школы не закрывались и оставили деньги в госбюджете, но их разворовали. Ни зарплат, ни пенсий. В 2017 году, чтобы их не разворовали, мы их лучше возьмем и направим на борьбу с коррупцией и на конкретную помощь людям».

«В 2016 году я считаю было принято циничное решение о финансировании партий. 391 млн было на это выделено. Я резко выступил против этого и подал законопроект, чтобы перенаправить эти деньги на финансирование образования. В Украине в прошлом году больше 200 школ закрылось. В итоге эти деньги не взял только Оппозиционный Блок, все остальные деньги взяли. Мы оставили их в бюджете. Но законопроект о финансировании образования за счет этих денег так и принят не был, зарплаты не повысились, пенсии не повысились, то есть фактически мы деньги в бюджете оставили, а их разворовали», - сказал Вилкул.

Он подчеркнул, что в 2017 году Оппозиционный Блок возьмет эти деньги, поскольку их все равно разворуют, и направит их на борьбу с коррупцией и конкретную помощь людям.

Что касается вопроса о том, за счет каких средств существует Оппоблок, то Вилкул ответил: «Оппозиционный Блок функционирует за счет взносов членов партий, а не за счет людей. И мы предоставим свой прозрачный отчет».

