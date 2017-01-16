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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 11:15 | 21.01.2017
Что означает политический курс Трампа для Украины?

Украине нужна новая проактивная стратегия, основанная на прагматизме, мир и развитие экономики – подчеркнул народный депутат Александр Вилкул в комментарии журналисту «112 Украина» в Вашингтоне после окончания инаугурации нового Президента США.

Об этом сообщает пресс-служба народного депутат.

Вилкул отметил, что пребывает в Вашингтоне с рабочей поездкой для проведения политических встреч, а на инаугурацию прибыл по приглашению.

На своей странице в Фейсбук политик написал: «Был на инаугурации нового Президента США.

Трамп принял присягу. Что означает его политический курс для Украины?

Начнем с того, что говорил Трамп. Он обращался к каждому американцу. Он победил на лозунге: «Сделаем Америку снова великой!». Он говорил: «Я дам рабочие места, я верну производства в Америку». А нам надо думать, как сделать Украину Великой. Поэтому нам необходима новая понятная стратегия и позиция.

Это подтверждают встречи, которые я провожу с американскими политиками и бизнесменами.

Первое: мы должны начать показывать результаты, потому что все уже устали от нас, как нестабильной страны.

Новая Стратегия – это национальный прагматизм, это думать о наших национальных интересах, заканчивать войну и быть нормальным стабильным предсказуемым партнером для всех.

Второе, мы должны провести реформы, которые запустят экономику и создадут рабочие места.

И третья важнейшая часть – это, конечно, объединение страны. Для этого потребуется и мужество, и договороспособность, и последовательность. Это главные цели».
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