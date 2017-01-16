Что означает политический курс Трампа для Украины?

Украине нужна новая проактивная стратегия, основанная на прагматизме, мир и развитие экономики – подчеркнул народный депутат Александр Вилкул в комментарии журналисту «112 Украина» в Вашингтоне после окончания инаугурации нового Президента США.
Об этом сообщает пресс-служба народного депутат.
Вилкул отметил, что пребывает в Вашингтоне с рабочей поездкой для проведения политических встреч, а на инаугурацию прибыл по приглашению.
На своей странице в Фейсбук политик написал: «Был на инаугурации нового Президента США.
Трамп принял присягу. Что означает его политический курс для Украины?
Начнем с того, что говорил Трамп. Он обращался к каждому американцу. Он победил на лозунге: «Сделаем Америку снова великой!». Он говорил: «Я дам рабочие места, я верну производства в Америку». А нам надо думать, как сделать Украину Великой. Поэтому нам необходима новая понятная стратегия и позиция.
Это подтверждают встречи, которые я провожу с американскими политиками и бизнесменами.
Первое: мы должны начать показывать результаты, потому что все уже устали от нас, как нестабильной страны.
Новая Стратегия – это национальный прагматизм, это думать о наших национальных интересах, заканчивать войну и быть нормальным стабильным предсказуемым партнером для всех.
Второе, мы должны провести реформы, которые запустят экономику и создадут рабочие места.
И третья важнейшая часть – это, конечно, объединение страны. Для этого потребуется и мужество, и договороспособность, и последовательность. Это главные цели».