Более 30 тысяч работников промпредприятий могут лишиться работы из-за очередного повышения УЗ тарифов на перевозку грузов, - Вилкул

Народный депутат Украины Александр Вилкул назвал недопустимыми планы «Укрзалізниці» в нынешних условиях повысить стоимость билетов для пассажиров на треть в течение года.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа.

Он подчеркнул, что поднятие на 25% стоимости грузовых перевозок УЗ снизит конкурентоспособность отечественных предприятий, что вызовет очередную волну сокращений.

«Польский рокер Войцех Балчун теперь дает концерты и на заседании правительства. Люди уже открыто называют поляка «капризным шоуменом» и «ширмой». О коррупции на Укрзализныце говорят все. И что ее перевод из подчинения министерства инфраструктуры под кабмин проходит с нарушением процедуры.

В какой еще стране министерство угрожает подать в суд на кабмин?

Эти скандалы отвлекают от самого главного – повышения цен на билеты для пассажиров на треть в течение года и повышения на 25% стоимости грузовых перевозок.

Более 30 тысяч работников промпредприятий могут лишиться работы из-за очередного повышения Укрзализныцей тарифов на перевозку грузов. И это при том, что, по оценкам экспертов, в самой Укрзализныце достаточно ресурсов для экономии средств, надо лишь побороть коррупцию внутри УЗ.

Гастролер делает для людей проезд в поезде элитной услугой, а предприятиям просто убивает конкурентоспособность. Это означает потерю рынков, закрытие производств и сокращения рабочих мест.

Раньше или позже, Балчун, как Абромавичус и Згуладзе, будет постить фото из ресторанов в Европе и «вспоминать работу в правительстве».

Но чем раньше уедут эти «туристы», тем быстрее для Украины закончатся их трагичные гастроли», - написал на своей странице в Facebook Александр Вилкул.