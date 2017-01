| Политика | 12:49 | 26.01.2017 Более 30 тысяч работников промпредприятий могут лишиться работы из-за очередного повышения УЗ тарифов на перевозку грузов, - Вилкул Народный депутат Украины Александр Вилкул назвал недопустимыми планы «Укрзалізниці» в нынешних условиях повысить стоимость билетов для пассажиров на треть в течение года. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. Он подчеркнул, что поднятие на 25% стоимости грузовых перевозок УЗ снизит конкурентоспособность отечественных предприятий, что вызовет очередную волну сокращений. «Польский рокер Войцех Балчун теперь дает концерты и на заседании правительства. Люди уже открыто называют поляка «капризным шоуменом» и «ширмой». О коррупции на Укрзализныце говорят все. И что ее перевод из подчинения министерства инфраструктуры под кабмин проходит с нарушением процедуры. В какой еще стране министерство угрожает подать в суд на кабмин? Эти скандалы отвлекают от самого главного – повышения цен на билеты для пассажиров на треть в течение года и повышения на 25% стоимости грузовых перевозок. Более 30 тысяч работников промпредприятий могут лишиться работы из-за очередного повышения Укрзализныцей тарифов на перевозку грузов. И это при том, что, по оценкам экспертов, в самой Укрзализныце достаточно ресурсов для экономии средств, надо лишь побороть коррупцию внутри УЗ. Гастролер делает для людей проезд в поезде элитной услугой, а предприятиям просто убивает конкурентоспособность. Это означает потерю рынков, закрытие производств и сокращения рабочих мест.

Раньше или позже, Балчун, как Абромавичус и Згуладзе, будет постить фото из ресторанов в Европе и «вспоминать работу в правительстве». Но чем раньше уедут эти «туристы», тем быстрее для Украины закончатся их трагичные гастроли», - написал на своей странице в Facebook Александр Вилкул. facebook и twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях вконтакте Твитнуть Вернуться назад Версия для печати Днепропетровщина Теги: общество Новости Тизерная реклама Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7