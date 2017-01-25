Вилкул о пересмотре квот на поставку в ЕС: С Европой можно и нужно садиться за стол переговоров и прагматично отстаивать украинские интересы

В 2016 году квоты на беспошлинную поставку в ЕС ключевых для Украины товаров исчерпались менее чем за два месяца. Аналогичная ситуация наблюдается и в 2017 году. Это является серьезной проблемой для отечественных предприятий, которые не могут компенсировать за счет рынков ЕС потерю традиционных рынков востока. Народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул подчеркнул, что для того, чтобы поддержать отечественного производителя необходимо восстанавливать отношения с традиционными рынками сбыта и договариваться с Европой о пересмотре квот.

Об этом «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресспресс-службе нардепа.

«С Европой можно и нужно садиться за стол переговоров и прагматично отстаивать украинские интересы. В частности, это касается пересмотра экономической части Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. В условиях потери традиционных восточных рынков, нынешние квоты (сколько Украина может ввезти в ЕС товара беспошлинно) не дают возможности развивать отечественную экономику», - сообщил он.

Как отметил Александр Вилкул, несмотря на все обещания власти, экспорт товаров из Украины продолжает падение: 2013 = 59,1 млрд дол; 2014 = 50,6 млрд дол; 2015 = 35,4 млрд дол; 2016 (прогноз) = 31,9 млрд дол.

«В прошлом году квоты на беспошлинную поставку в ЕС ключевых для Украины товаров исчерпались менее чем за два месяца! Продавать можно и больше, но уже с пошлинами, которые лишают произведенные на Украине товары конкурентного преимущества», - сказал нардеп.

Он отметил, что в этом году, по состоянию на вторую декаду января (!) 2017 квоты на импорт украинского меда европейскими странами исчерпан на 100%, на 64% исчерпана квота на сахар, на 78% - на виноградные и яблочные соки. Заканчиваются квоты на зерно и мясо.

«Например, квота по зерну составляет 1 млн тонн, а экспортирует Украина 28 млн тонн. А в 2016 году у нас вообще рекордный урожай по зерновым – более 66 млн тонн. Куда поставлять и на каких условиях? Украина производит 1,2 млн т куриного мяса в год. При этом Европа дала Украине беспошлинную квоту – 16 тыс. т. (это всего 1,3% от общего объема). Подчеркну – мы должны восстанавливать отношения с традиционными рынками и договариваться с Европой о пересмотре квот для того, чтобы поддержать отечественного производителя», - отметил Александр Вилкул.

Как сообщалось ранее, в 2015 году под руководством Вилкула была разработана программа Новой Индустриализации, которая поможет вывести Украину из кризиса и восстановить национальную экономику. Одним из ее направлений предусмотрен комплекс мер по поддержке экспорта.