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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 09:32 | 30.01.2017
Украина должна стать надежным и стабильным партнером или мировые лидеры будут продолжать договариваться о нас без нас, - Вилкул

За последнюю неделю новый президент США Дональд Трамп провел ряд телефонных переговоров с лидерами иностранных государств, во время которых обсуждались и вопросы кризиса в Украине. Однако наша страна в этих переговорах участия не принимала. Для того, чтобы с Украиной говорили, она должна стать стабильным и надежным партнером. Для этого необходимо формировать новую повестку дня – развивать экономику и прагматично отстаивать свои интересы на международном уровне.

Об этом заявил народный депутат, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул, передает пресс-служба нардепа.

«Два подхода к дипломатии и их итоги. Дания собирается учредить должность посла по цифровым технологиям, чтобы расширить возможности страны и контактировать с такими мировыми компаниями, как Apple, Google и Microsoft, которые по значению для мировой экономики уже превосходят многие государства», - написал на своей странице в Facebook Александр Вилкул.

Вилкул добавил, что результатом проактивной позиции Дании стало привлечение в эту страну сотен миллионов евро инвестиций в IT-сферу. В 2015 году Дания стала самой передовой страной в Евросоюзе по использованию цифровых технологий.

«Украина непродуманными решениями и заявлениями политиков ухудшила отношения с Израилем, США, Польшей, Молдовой, Беларусью… ПАСЕ отмечает недостаточный уровень борьбы с коррупцией. «Реформы» вызывают у иностранцев брезгливое молчание. Стоит ли удивляться, что Трамп обсудил кризис в Украине со всеми участниками Нормандского формата, кроме самой Украины?», добавил Александр Вилкул.

В заключении Вилкул подчеркнул: «Нашей стране необходимо формировать новую повестку дня – мы должны стать надежным и стабильным партнером. Иначе будут договариваться о нас без нас».

Ранее, в рамках рабочей поездки в США, во время которой он принимал участие в инаугурации нового американского президента, Вилкул заявил: «Встречи в Вашингтоне показывают, что в основе государственной политики должен быть, прежде всего, национальный прагматизм. Это то, чему нужно научиться Украине».
 
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