| Политика | 17:17 | 08.02.2017 Власть продолжает раскалывать Украину – Парубий запретил выступать в Раде на русском языке, - Вилкул Народный депутат Александр Вилкул выступил резко против действий спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который начал выключать микрофоны депутатам, выступающим на русском языке. Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе нардепа. «Сегодня в зале Верховной Рады произошел вопиющий беспрецедентный случай. Полчаса назад, все жители Украины могли в прямом эфире увидеть, кто на самом деле делит и раскалывает страну, когда спикер Верховной Рады, господин Парубий начал отключать микрофоны депутатам, которые говорили на русском языке. Он делал это вопреки регламенту, в котором четко написано, что ВЕСТИ заседания надо на украинском языке, а выступать можно на любом языке. Вопреки нашему закону о «засадах державної мови», вопреки европейской Хартии о языках национальных меньшинств, наши политики, в том числе, Парубий рассказывают, что они такие европейцы, что таких европейцев больше в мире не бывает, правда кроме них этому больше никто не верит. А когда дело доходит до каких-то конкретных вещей, то начинают делать прямо противоположные вещи», - заявил Вилкул во время брифинга в парламенте. <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7Sb9Ld2hVmU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Нардеп подчеркнул, что подобные действия по раскалыванию общества на самом деле начались не сегодня, а больше двух лет назад. «Сначала выступает тот же Парубий с трибуны Верховной Рады и говорит, что в Харьковской области живут какие-то неправильные украинцы. Мы все это слышали, этим возмущался весь мир. Потом министр культуры, наверное, великий генетик Нищук выступает и говорит, что в Восточной и Центральной Украине живут люди с какой-то неправильной генетикой. Последний раз, я напомню, что черепа меряли циркулями великие генетики 30х годов в Германии. И это вещи, которые не то, что государственным деятелям не пристало говорить, это не может говорить ни один нормальный человек». Вилкул отметил, что раздувая такие провокационные темы, власть на самом деле отвлекает украинцев от реальных проблем: «У нас, что в стране мало проблем? У нас война, у нас люди нищие, работы нет, зарплаты нет. Постоянно поднимаются какие-то резонансные темы, которые делят украинцев для того, чтобы отвлекать народ». Он напомнил, что в конце декабря группа из 30 радикально настроенных депутатов подали в Верховную Раду проект закона о «засадах політики щодо державної мови», в котором предлагается ввести языковую инспекцию и языкового инспектора. «Так, если в детском садике нянечка кому-то ответит на русском языке или в горводоканале кому-то ответят на русском языке этот «мовний» инспектор должен будет стоять рядом, подслушивать и за это выписывать штраф – пять тысяч, семь тысяч гривен. Скажите, это нормально в европейской стране? Может быть такое в европейской стране?». Еще одним острым вопросом, раскалывающим общество, который озвучил нардеп, является инициатива Вятровича, главы института нацпамяти, внести в парламент законопроект про отмену 9 мая, 1 мая и 8 марта. «Мы – потомки победителей, мы не потомки проигравших и для нас 9 мая – это день победы, день победы нашего народа над фашистской Германией и день освобождения. Зачем сегодня поднимать этот вопрос? У нас больше 15 миллионов русскоязычных граждан в нашей стране. У нас в каждой практически семье есть воевавшие и есть погибшие. Зачем поднимать этот вопрос? А 8 марта. Что ему плохого сделали женщины?», - заявил Вилкул. Он призвал спикера парламента и народных депутатов сейчас не поднимать вопросы, раскалывающие страну. «Переименовали уже все, что можно переименовать. Города, сотни тысяч улиц и площадей уже переименовывали. От этого жить лучше стало? Или война закончилась? Или еды больше у людей стало? Это не те вопросы, которые сегодня необходимо рассматривать в нашем парламенте и это сегодня не те вопросы, которые необходимы Украине. Я обращаюсь к спикеру, я обращаюсь к здоровой части парламента, у кого есть здравый смысл. Давайте не будем этим заниматься, давайте не будем заниматься провокациями, давайте не будем это поддерживать. И очень надеюсь, что все-таки в нашей стране восторжествует разум».

