| Политика | 16:06 | 19.07.2017 В Днепре депутаты от ОппоБлока потребовали выплатить работникам ЮЖМАШа многомесячную задолженность по зарплате Депутаты городского и районного советов от Оппозиционного Блока написали открытое письмо к руководству ЮЖМАШа. Оппозиционеры потребовали прекратить нарушать конституционные права людей и выплатить четырехмесячную задолженность по зарплате перед работниками предприятия. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политической силы. Работник ЮЖМАШа с 48 летним стажем, депутат горсовета Днепра от ОппоБлока Виктор Яровой сказал: «На ЮЖМАШе уже два года однодневная рабочая неделя. Люди не знают, как выжить из-за постоянных многомесячных задержек по зарплате. Чтобы прокормить семьи, многие вынуждены брать кредиты, которые превращаются для них в долговые ловушки. Многие заводчане оформили субсидии на коммунальные услуги, но из-за невыплаты зарплаты не имеют возможности своевременно оплачивать счета, за долги люди могут потерять и субсидии, и сами квартиры». Работники ЮЖМАШа уже несколько раз выходили на митинги под мэрию и облгосадминистрацию, однако системного решения вопроса до сих пор нет. «Невозможно каждый раз латать дыры и пытаться решить проблему в ручном режиме. Поэтому, люди поддерживают требования ОппоБлока к Верховной Раде принять пакет законопроектов Александра Вилкула в рамках Стратегии «Новая Индустриализация» по спасению промышленности и предприятий ракетно-космической отрасли», - сказал Яровой. В открытом обращении к руководству ЮЖМАШа депутаты акцентировали внимание, что ситуация с регулярными невыплатами зарплаты – грубое нарушение закона. В частности это нарушает ст. 43 Конституции Украины, ст. 115 КЗоТ Украины, ст. 15, 24, 34 Закона про оплату труда, а также п. 3.13 и 3.14 коллективного договора. Ранее Александр Вилкул помог трудовому коллективу КБ «Южное» прекратить незаконное действия Государственного космического агентства Украины в отношении предприятия и его руководителя Александра Дегтярева. Напомним, пакет законопроектов в рамках Стратегии «Новая Индустриализация», в частности законопроеты № 2193-а, 2194а, 2195а предусматривают:

- приоритетность размещения государственного заказа на ЮЖМАШе и КБ ЮЖНОЕ;

- господдержку в виде компенсации процентных ставок по кредитам, привлекаемым предприятиями для выполнения международных договоров Украины;

- погашение просроченной задолженности предприятий по заработной плате работникам;

- предоставления предприятиям льгот на 10 лет, в том числе:

- отмену ввозной пошлины и НДС на импорт нового оборудования, которое не производится в Украине;

- установление нулевой процентной ставки налога на прибыль;

- финансирование обновления материально-технической базы «Южмаша» в размере 400 млн. грн. в год и КБ «Южное» в размере 100 млн. грн. в год;

- субвенции из госбюджета Днепропетровскому национальному университету на обновление материально-технической базы и привлечение лучших отечественных и иностранных специалистов, преподавателей, научных работников в размере 20 млн. грн. в год.

