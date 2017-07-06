«Сильные громады и децентрализация – залог сильной Украины», - «Наш край» усилил городскую организацию в Днепре (ФОТО)

«Наш край» в Днепре возглавил опытный управленец Александр Сидоренко, который ранее на протяжении многих лет возглавлял Центральный район города. Решение об этом принято на собрании городской организации партии.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе политической партии.

«Сегодня наша задача – структурирование и правильное донесение информации до жителей города. Сегодняшний результат – это аванс, который мне предоставляют центральные органы партии и единомышленники «Нашего края», которые собрались в зале. Я уверен в перспективах развития, так как партия с такой идеологией имеетвсе основания претендовать на высокие результаты как Днепре, так и области в целом», - отметил новоизбранный глава днепровской городской организации партии «Наш край» Александр Сидоренко.

Сопредседатель, председатель центрального исполнительного комитета партии Александр Мазурчак подчеркнул, что развитие местного самоуправления, защита его интересов, а также укрепление позиций территориальных громад являются на сегодняшний день приоритетными направлениями деятельности партии «Наш край».

«Сегодня партия «Наш край» разворачивает деятельность по всей территории Украины и представлена во всех ее регионах. Наша политическая сила последовательно отстаивает интересы местного самоуправления. Именно вопрос местного самоуправления мы считаем ключевым для проведения реформ в Украине. Если страна хочет быть сильной, у нее должны быть сильные громады. Сильные громады могут быть только тогда, когда им будут переданы полномочия и финансовый ресурс, ведь на местах намного лучше знают, как управлять территориями », - отметил он.

Александр Мазурчак подчеркнул, что уже в скором времени местные советы Украины могут получить новые межфракционные группы.

«Я не сомневаюсь, что новый руководитель значительно усилит позиции партии в Днепре и регионе. Я уверен, что в скором времени в местных советах будут создаваться если не фракции, то межфракционные группы из числа представителей партии «Наш край», - отметил он.

Сопредседатель партии «Наш край» также вручил делегатам новые партийные билеты с уникальным QR-кодом, который позволит отслеживать активность и эффективность работы каждого члена политической силы.

Справка.В 2015 году лидеры громад объединились в партию «Наш край». Сегодня это политическая сила, отстаивающаяинтересы громад. Партия объединяетпрофессионалов и хозяйственников – опытных управленцев и руководителей органов местного самоуправления. На сегодняшний день в состав партии входит более 100 действующих и бывших мэров городов.

На выборах в местные советыв 2015 годупартия«НАШ КРАЙ» заняла третье место по стране по количеству избранных депутатов –4640 представителей в советах разных уровней. На последних выборах в объединенных территориальных громадах «Наш край» вошел в тройку лидеров среди всех политических сил, получив в ряде ОТГ более 50% депутатских мандатов.

