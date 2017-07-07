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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 14:38 | 24.07.2017
Не позволим, чтобы инициатива Радикальной партии по обеспечению людей доступными лекарствами превратилась в схему по отмыванию денег, - Сергей Рыбалка

Фракция Радикальной партии добилась от правительства введения программы «Доступные лекарства», чтобы люди, которые имеют сахарный диабет II степени, сердечнососудистые заболевания и бронхиальную астму имели возможность получить необходимые лекарства по доступной цене. Сейчас представители Радикальной партии активно проверяют эффективность работы этой программы по всей Украине и по Днепропетровской области в частности. Об этом заявил Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка во время визита в Днепропетровскую область.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой на пресс-службу политика.

«Две недели назад я лично со своими однопартийцами проверили 40 аптек в Днепре. На сегодняшний день наша областная партийная организация проинспектировала уже 217 аптек по всей Днепропетровской области. И мы увидели, что не все аптеки, которые включены в перечень этой программы, выполняют ее. Мы нашли аптеки, в которых не все лекарства по списку, который утвердило Министерство здравоохранения», - заявил Сергей Рыбалка.

Народный депутат обеспокоен такой ситуацией и поручил партактиву Радикальной партии в Днепропетровской области систематизировать всю информацию об отсутствии лекарств по списку из проверенных аптек, и в каких именно аптеках их нет. «На основании результатов проверки буду обращаться к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и к исполняющему обязанности Министра здравоохранения. Ведь эта программа не работает в полном объеме, а от этого страдают наши граждане. Власть должна разобраться, почему лекарства не поступают в аптеки и в чем причина», - отметил Сергей Рыбалка.
По словам народного депутата, во время общения с людьми в аптеках он получил многочисленные жалобы на низкое качество и эффективность лекарств, включенных в программу. Именно поэтому, по поручению Сергея Рыбалки, активисты Радикальной партии в Днепропетровской области закупят на этой неделе в аптеках лекарства, которые включены в программу, чтобы отдать их на проверку и узнать реальное качество этих препаратов, а также соответствует ли оно существующим требованиям.

«О результатах проверки мы сообщим всей Днепропетровской области и, в случае выявленных нарушений норм качества лекарств, будем обращаться в правоохранительные органы с целью привлечения виновных к ответственности. Очевидно, необходимо пересмотреть перечень лекарств по этой программе и включить в нее более качественные и эффективные препараты, которые будут действительно помогать людям. Мы не позволим, чтобы инициатива Радикальной партии по обеспечению людей доступными лекарствами превратилась в схему по отмыванию денег. Программа должна работать на благо народа», - сказал Сергей Рыбалка.
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