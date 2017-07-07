Если в «нормандском формате» появятся конкретные договоренности, ОппоБлок готов инициировать созыв внеочередной сессии Рады для принятия необходимых законов, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул прокомментировал переговоры в «нормандском формате» с участием руководителей Украины, Германии, России и Франции, в ходе которых будут обсуждаться вопросы урегулирования украинского кризиса.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Возобновление консультаций глав государств и правительств в «нормандском формате» можно только приветствовать. В сложившихся условиях их прямой диалог должен способствовать выходу политического процесса по урегулированию конфликта на Донбассе из опасного тупика. Крайне важно придать новый импульс и содержание переговорам, ведь ситуация сегодня складывается очень тревожная - добиться устойчивого прекращения огня не удается, война постоянно забирает жизни украинских граждан и отнимает ресурсы необходимые стране для развития.

Возможно, лидерам удастся обсудить новый план, предложенный Президентом Франции Эммануэлем Макроном, и согласовать личную встречу для его утверждения. Это позволило бы, наконец, активизировать переговоры контактной группы в Минске и, как минимум, обеспечить режим прекращения огня в зоне конфликта».

«Оппозиционный Блок считает,что альтернативы Минским соглашениям нет. Мы против любых попыток вновь развязать войну, жертвами которой уже стали десятки тысяч человек.

Мы очень рассчитываем, что в «нормандском», а затем и в Минском форматах удастся согласовать четкий и пошаговый план политического урегулирования.

Со своей стороны, мы готовы немедленно приступить к работе над необходимыми законами. У фракции Оппозиционного Блока в парламенте есть свои наработки по этим вопросам, есть база для обсуждения. Если появятся конкретные договоренности лидеров, наша фракция готова инициировать созыв внеочередной сессии Верховной Рады для принятия необходимых законов», - подчеркнул Вилкул.

