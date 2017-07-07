От самодурства Супрун страдают украинцы, - Олег Ляшко

И.о. минстр здравоохранения Ульяна Супрун отказывается рассматривать обращения лидера Радикальной партии Олега Ляшко о помощи на лечение украинских граждан из-за того, что его фракция не голосовала за «медицинскую реформу» власти. Об этом сам Олег Ляшко написал на своей странице в Facebook, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

«Эта история - вне здравого смысла и элементарной человеческой этики. Невероятное самодурство и высокомерие представителей власти!! Ничего подобного я не видел никогда в жизни! Это месть госпожи Супрун за нашу политическую позицию! Но страдают от этого самодурства сами нуждающиеся украинцы, которым руководительница МОЗ отказывает в медицинской помощи и лечении! В фашистских концлагерях делали также», - считает лидер радикалов».

Ляшко также отметил, что американка Супрун, видимо, не в курсе, что в США только за такое идут сразу в отставку, но от судебного преследования это там не освобождает.

«Поэтому требую, чтобы эта невероятная история была тщательно расследована!», - призвал нардеп.

Для подтверждения своих слов Ляшко опубликовал официальный ответ Супрун.

Напомним, РПЛ не голосовала за так называемую медицинскую реформу правительства, лишает украинцев права на бесплатную медицину и ведет к сокращению количества врачей и больниц.