Информационное агенство Мост Днепр
Первый интернет-ресурс
Днепропетровска
Проект Института Горшенина
Расширенный поиск     В избранное
Днепропетровск Новости Фото Видео Блоги База данных Справочник Пресс-центр LIKE
Политика
Экономика/Банки/Налоги
Общество
Криминал / Происшествия
Культура / Наука
Спорт
Православная Днепропетровщина
Статьи
News of the region
ТОПы Днепропетровщины
Юридическая консультация
Справочник
Услуги и продукты ИА «МОСТ-ДНЕПР»
Спаси жизнь!
Анонс
25.07.2017
11:00		 МОСТ ДНЕПР: «Санитарное состояние пляжей в Днепропетровской области»
25.07.2017
14:00		 МОСТ ДНЕРП: «В Украине государственные цирки и киностудии готовят к приватизации»

Все анонсы >>

Архив

Подписки на рассылку
E-mail

Погода в Днепропетровске:
| Политика | 18:03 | 24.07.2017
Рост потребительских цен в Украине в первой половине 2017 выше уровня всех стран Европы и СНГ – 15,6%, - Вилкул

Сопредседатель фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА в парламенте Александр Вилкул на своей странице в Фейсбук сказал: «Цены уже выше европейских, а зарплаты украинские. Например, у нас литр молока в среднем стоит 16,6 грн. Это дороже, чем в Эстонии, где зарплата выше в 2 раза (13,4 грн/литр, в Литве – 13,9 грн). Цена по данным Госстата для молока жирностью 2,5%.

Даже летом (!), когда созревают фрукты и овощи, цены на них продолжают расти: только за последний месяц стоимость овощей выросла на 30-80%. С начала года говядина подорожала на 20,2% до боле 100 грн/кг, хлеб - на 12%. Растет цена на свинину, сало и птицу.

Годовой рост потребительских цен в Украине в первой половине 2017 выше уровня всех стран Европы и СНГ – 15,6%».

«В Европе рост цен на сельскохозяйственную продукцию удерживают за счет эффективной государственной поддержки производителей. В Украине этого нет. Более того, на социально значимые продукты отменили еще и государственное регулирование цен, которое хоть как-то помогало людям покупать еду.

Опасность неконтролируемого роста цен – в рекордной инфляции. Деньги обесцениваются, покупательная способность падает, люди становятся еще беднее. Например, в мае минимальную пенсию повысили на 65 грн, а инфляция съела гораздо больше – стоимость минимальной продуктовой корзины выросла на 87 грн.

В итоге, за первое полугодие 2017 инфляция достигла 8,1%. Для сравнения средний показатель инфляции в большинстве стран Европы составляет 1,8%», - отметил Вилкул.

Из-за неурожая, роста тарифов и цен на энергоносители инфляция по итогам года может подойти к 15%.

Чтобы скрыть эти реальные показатели, правительство изменило методику расчета Индекса потребительских цен (ИПЦ), сократив в потребительском наборе количество товаров и услуг с 335 до 328 позиций. В частности, из нового потребительского набора исключены курсы по подготовке к поступлению в вузы, школьные костюмы для мальчиков, платежи по вывозу бытовых отходов. Для сравнения, в Италии потребительская корзина включает 1148 позиций товаров и услуг, Венгрии — 906, Литве — 858, Чехии — 710, Словакии — 709, Великобритании — 650.

«Очевидно, что не над красотой статистики нужно работать! Нужно создавать нормальные условия для работы товаропроизводителей и обеспечивать им господдержку. Например, аграрии в ЕС получают дотации из бюджета около 500 евро/га, а в Украине их лишили льготного режима налогообложения», - подчеркнул оппозиционер.
Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook и twitter.
����� ��������� ����� ������ ��� ������ ������ ��� ������

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7
Ваше имя *
Ваш email   
Тема *
Комментарий *
Введите число *


Фото дня



 



Архив >>

Самое читаемое
24.07.2017 10:17 ТОП-10 профессий: названы самые востребованные профессии в Днепре
14.07.2017 13:32 Ракурс дня: Вид с Воронцовского пляжа (ФОТО)
10.07.2017 14:08 Прокуратура направила в суд дело днепрянина, который убил и пытался сжечь продавщицу
07.07.2017 16:58 На трассе в Днепропетровской области пассажирский автобус столкнулся с фурой: погибла пассажирка
07.07.2017 09:57 Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине
Последние новости
24.07.2017
18:03		 Рост потребительских цен в Украине в первой половине 2017 выше уровня всех стран Европы и СНГ – 15,6%, - Вилкул
24.07.2017
17:27		 В Днепре построят современный спорткомплекс - Валентин Резниченко
24.07.2017
16:58		 От самодурства Супрун страдают украинцы, - Олег Ляшко
Авторизация
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
Забыл пароль
LB.ua ИА "Мост-Харьков" ИА "Мост-Одесса"
© 2007-2017 МОСТ ДНЕПР

Все права на материалы, размещенные на сайте www.most-dnepr.info, охраняются в соответствии
с законодательством Украины. При использовании материалов сайта гиперссылка (hyperlink)
на МОСТ ДНЕПР - новости Днепропетровска и Украины обязательна


Новини Дніпропетровська 		Партнерские проекты
LB.ua
Мост Одесса
Мост Харьков 		О НАС | УСЛУГИ И ПРОДУКТЫ | КОНТАКТЫ


Разработка сайта: VIS-A-VIS
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика