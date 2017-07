| Политика | 12:50 | 26.07.2017 Глава Госрыбагентства Украины подал в отставку Председатель Государственного агентства рыбного хозяйства Ярема Ковалив решил покинуть пост, соответствующее заявление было написано 19.07.2017 и должно быть рассмотрено в ближайшее время на заседании Кабмина. Комментируя заявление об увольнении Ярема Кузнецов отметил, что за время работы в Госрыбагентства был осуществлен ряд реформ, которые точно определили европейский вектор развития для украинского рыбного хозяйства. Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу ведомтсва. «Сегодня почти во всех регионах запущен и работает качественно другой рыбоохранный патруль, промышленный вылов рыбы начал выходить из тени, это хорошо видно по показателям вылова. Завершается работа с европейцами над системой дистанционного мониторинга промышленного вылова рыбы, продолжается электронизация области, разработаны законопроекты о сертификате происхождения рыбы, Фонд поддержки развития рыбного хозяйства, повышение ответственности за нарушение правил рыболовства. В разы упрощена система выдачи разрешений на промвылов рыбы, рыбная отрасль впервые получит финансовую поддержку в рамках кредита ЕИБ на 400 млн евро, а океанический рыбопромышленный флот через 18 лет убыточности впервые принес государству почти 40 млн грн», ̶ отметил чиновник. Он отметил, что важным направлением, которое было начато и над которым Госрыбагентство продолжит работу, является сотрудничество с международными партнерами и имплементация их опыта в Украине. Речь идет о программах сотрудничества и технической помощи от Норвегии и Эстонии, соглашение с ГКРС ФАО по первой в Украине программы «Техническая помощь для ведения ответственного рыболовства и устойчивой аквакультуры» (научные исследования Черного моря, разработка электронных систем контроля вылова в море, тренинги для рыбоохранного патруля ). Еще одним важным проектом, который находится на финальной стадии разработки, является качественно новые и современные Правила любительского и спортивного рыболовства, над которыми ведомство работает вместе общественными активистами рыбной отрасли. «Я посвятил реформам 28 месяцев своей жизни. Это было очень интересно и очень непросто. Фундамент заложен, поэтому изменения не остановятся. Планирую вернуться в бизнес », - отметил Ярема Ковалив. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

