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Погода в Днепропетровске:
| Политика | 14:21 | 26.07.2017
Вилкул: Почему с 2013 года цена на газ для населения выросла в 8,6 раза, а подготовка к отопительному сезону срывается?

Сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул сделал депутатский запрос на руководство НАК «Нафтогаз України» - почему за три месяца до начала отопительного сезона только на четверть проведены ремонты в газотранспортной системе? И кто принял решение о проведении серьезной части ремонтов не летом, а осенью и зимой, когда это делать дороже? При этом также тревожная ситуация и в городах: государство не выплатило в полном объеме деньги теплоснабжающим предприятиям, и они тоже не могут провести работы в необходимом объеме.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Вилкула.

«Сейчас шансы провести зиму в холодных квартирах все увеличиваются, несмотря на дальнейший запланированный рост тарифов. В том, что новый отопительный сезон пройдет хоть как-то без глобальных кризисов, опять надежда одна – на теплую погоду», - сообщил он.

С 2010 по февраль 2014 года, когда Александр Вилкул был губернатором Днепропетровщины, а потом вице-премьером, тарифы на коммунальные услуги не повышались. Под его руководством создавались Штабы по подготовке к зиме.

«Штабы ежедневно докладывали о ходе работ, еженедельно отчитывались мэры и руководители теплоснабжающих компаний. Паспорта готовности школ к зиме должны были быть подписаны в августе. Остальных объектов – максимум к концу сентября», - отметил оппозиционер.

Напомним, благодаря системной работе и внедрению энергосберегающих технологий в период с 1 января 2010 года до 1 января 2014 года потребление газа предприятиями теплокоммунэнерго снизилось на 14% (до 10 132 млн. куб. м). В частности в Днепропетровской области на 3,1 % (до 988 млн. куб. м). В том числе, с 1 января 2013 по 1 января 2014 года потребление газа предприятиями теплокоммунэнерго Украины снизилось - на почти 6% (с 10 758,4 до 10 132,4 млн. куб. м). А Днепропетровской области – почти на 8% (с 1 073 до 988 млн. куб. м).

Чтобы защитить людей от многократного повышения тарифов на коммунальные услуги Александр Вилкул в парламенте последовательно выступает с требованиями принять пакет законопроектов о введении моратория на дальнейшее повышение коммунальных тарифов, о снижении вдвое действующих тарифов, а также о запрете выселения людей из жилья за долги по коммуналке (законопроекты № 2342 и 2347 от 06.03.2015г., №3406 от 05.11.2015г. и № 5250-1 от25.10.2016 г.).
 
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