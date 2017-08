| Политика | 13:32 | 03.08.2017 Только 45 депутатов из 450 присутствовали на всех заседаниях 6-й сессии Верховной Рады, - аналитик Только 45 депутатов из 450 посетили все пленарные заседания Верховной Рады на протяжении 6-й сессии. Об этом на пресс-конференции в ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщил аналитик ВОО КИУ Денис Рыбачок. «Серьезная проблема, которую следует отметить – это низкое качество работы депутатов. Здесь мы говорим о посещаемости заседаний и участии в голосовании.За оценкой КИУ, только 45 народных депутатов присутствовали на 100% заседаний на протяжении 6-ой сессии. 153 депутата посетили 90-99% заседаний. 111 депутат - от 75 до 89%. В итоге, мы видим, что половина парламента работает нормально, тогда как вторая половина, мягко говоря, не дорабатывает. 49 народных депутатов пропустили 50% заседаний Верховной Рады. Парламент пытается бороться с этой проблемой. Сейчас депутатов лишают заработной платы за те дни, когда они не приходят в парламент. Мы выяснили, что в связи с этим, с зарплат народных депутатов за первый квартал было снято 1,5 млн грн», - рассказал Денис Рыбачок. Председатель Днепропетровской областной общественной организации ВОО КИУ Станислав Жолудев отметил, что количество принятых законов, по сравнению с прошлой сессией, уменьшилось. «За это время было принято 100 законов и 275 законодательных актов, тогда как во время 5 сессии приняли 151 закон и 462 законодательных актов.Несмотря на то, что общее количество законов и законодательных актов уменьшилось по отношению к предыдущей сессии, но это не очень большой показатель. Но, по нашему мнению, качество документов, принятых Радой, немного улучшилось», - сказал он. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ Верховная Рада Теги: политика ������� �������� ������� Loading...

Warning: unlink(modules/auth/tmp/.thumbs) [function.unlink]: Is a directory in /var/www/html/new-most/www/new-most.info/system.fns.php(652) : eval()'d code on line 7