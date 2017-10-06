Народный депутат Сергей Рыбалка внес в бюджетный комитет ВР предложение о выделении Днепропетровщине 600 млн грн дополнительных субвенций на дороги, медицину и образование

Как сообщалось ранее, 11 октября народный депутат Украины, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка посетил сессию Днепропетровского областного совета. Он напомнил о том, что приближается голосование за бюджет 2018 года и призвал депутатов предоставить свои предложения касательно Днепропетровской области.

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» стало известно на месте события.

«Приближается новый год, а это значит, что депутаты Верховной Рады скоро должны будут голосовать за бюджет 2018 года. Что касается меня, я уже предоставил предложения касательно моей родной Днепропетровщины. Я предложил выделить дополнительно 300 млн грн на ремонт дорог местного значения, 200 млн грн - на достройку корпуса центра термической травмы Днепропетровской больницы скорой медицинской помощи, а также 100 млн грн - на поддержку общеобразовательных школ нашей области», - рассказал Сергей Рыбалка.

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