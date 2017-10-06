Власть перенесла перепись населения на 2020 год, чтобы манипулировать количеством избирателей в своих интересах, - Вилкул

На своей странице в Facebook сопредседа«МОСТ-ДНЕПР»тель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул написал: «Перепись населения перенесена на 2020 год. Ага, и это вообще не связано с выборами в 2019».

Об этом ИА «МОСТ-ДНЕПР» сообщили в пресс-службе Оппозиционного блока.

«Власть боится сказать, сколько миллионов украинцев умерли из-за бедности, уничтожения медицины и непомерных цен. А наличие «мертвых душ» позволяет не только устраивать «распил» бюджетных денег при социальных выплатах, но и манипулировать количеством избирателей на следующих выборах.

Для провластных партий, чей реальный рейтинг приближается к нолю, это шанс вбросить миллионы голосов в свою поддержку», - сказал Александр Вилкул.

«Перепись населения – механизм, который показывает точное количество жителей и дает реальную картину социально-демографической ситуации в стране. Это очень важно для эффективного управления государством. Явно, что этой власти этого не надо», – подчеркнул он.

Предыдущая перепись населения Украины была 16 лет назад – 5 декабря 2001 года. Тогда в нашей стране было 48,5 млн человек. По состоянию на 1 февраля 2017 Госстат заявил о 42,5 млн жителей.

«А сколько реально живет в Украине, учитывая 8 млн уехавших за границу заробитчан и отрицательную демографию? Из-за нищеты, дорогих лекарств и низких социальных выплат при рождении детей в нашей стране умирают больше, чем рождаются», - написал Вилкул.

По оценке Кабмина, для проведения переписи необходимо около 1 млрд грн. Однако, эта сумма в 4 раза меньше, чем выделяется в 2018 на содержание Верховной Рады, Кабмина и АП (4,1 млрд грн)

Справочно: Кабинет министров Украины перенес запланированную перепись населения с 2016 на 2020 год.

