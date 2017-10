| Политика | 10:27 | 13.10.2017 Мы с коллегами по фракции Радикальной партии будем добиваться увеличения расходов из госбюджета на стипендии, - Сергей Рыбалка 12 октября народный депутат Украины от фракции Радикальной партии Олега Ляшко, председатель Днепропетровской областной организации РПЛ Сергей Рыбалка посетил Павлоград. Политик встретился с мэром города Анатолием Вершиной, а также студентами и преподавателями Павлоградского колледжа Национального горного университета и Павлоградского медучилища. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук, сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР». «Одной из главных проблем в этом районе, как и в большинстве по всей Украине является ужасное состояние автомобильных дорог. На ремонтные работы дорог Павлоградского района на этот год было выделено лишь 12 млн грн. Понятно, что этих средств катастрофически не хватает, чтобы провести необходимые ремонтные работы. Буду добиваться увеличения расходов из бюджета на эти и другие нужды района на следующий год», - рассказал Сергей Рыбалка. От встречи со студенческой молодежью у народного депутата остались самые лучшие впечатления. «Понятно, что главными вопросами, которые беспокоят студентов, является повышение стипендий и трудоустройства после завершения обучения. В очередной раз убедился, что переводить финансирования профессионально-технических учебных заведений из государственного на местные бюджеты ни в коем случае нельзя. Такая правительственная инициатива приведет к полному уничтожению учебных заведений профтехобразования в нашем государстве. Мы с коллегами по фракции Радикальной партии делать все возможное, чтобы оставить в следующем году финансирование техникумов из госбюджета, а не перекладывать на местные бюджеты. Я мечтаю, чтобы наши студенты после завершения своего обучения с легкостью могли найти достойную работу и работали на благо развития Украины, а не выезжать за границу в поисках лучшей жизни», - сказал Рыбалка. Встретился нардеп и со студентами и преподавателями Павлоградского медицинского училища. «Поделился с молодежью собственной историей становления в политике, а также секретами успеха. Рассказал, как начал свой трудовой путь еще с 14 лет, так как должен был помогать своим родителям зарабатывать деньги. Студенты жаловались на сокращение стипендий. Правительство из года в год пытается сократить расходы из госбюджета на стипендии, но это недопустимо. С недавних пор не все студенты, которые успешно учатся, могут попасть в списки на получение стипендий. Много талантливой молодежи из села имеет высокие результаты в обучении, но не получает стипендию и не может рассчитывать на помощь своих родителей. Так не должно быть. Мы с коллегами по фракции Радикальной партии добиваться увеличения расходов из госбюджета на стипендии. Все наши лучшие студенты должны получать достойную стипендию и хорошую работу после завершения своего обучения», - подчеркнул Сергей Рыбалка. twitter. Читайте последние новости Днепропетровска в социальных сетях facebook Твитнуть ��������� ����� ������ ��� ������ ������� �������� ������� Loading...

