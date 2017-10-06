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| Политика | 10:32 | 13.10.2017
Пещерный национализм - это не будущее Украины и не наш цивилизационный выбор, - Вилкул

Сопредседатель фракции Оппозиционного Блока в парламенте Александр Вилкул прокомментировал решение ПАСЕ: «Пещерный национализм - это не будущее Украины и не наш цивилизационный выбор. Мне не нравится, когда с моей страной разговаривают языком ультиматумов, но нельзя же делать неадекватные провокации и верить собственным сказкам о самой европейской це-Европе».

Накануне Вилкул обратился в Конституционный суд для отмены этого дискриминационного Закона. Обращение подписали 48 народных депутатов.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР» со ссылкой пресс-службу Оппозиционного Блока.

По сообщениям СМИ, во время дебатов в ПАСЕ делегаты критиковали правительство Украины за то, что Закон не был направлен в Венецианскую комиссию и не получил ее оценку до голосования Верховной Рады. По оценкам делегатов Венгрии, Закон «об образовании» дестабилизирует обстановку в Украине. Представители Молдовы заявили, что Закон отказывает в идентичности более 250 тыс. молдаван в Украине.

Резолюция Ассамблеи рекомендует Украине принять правки Венецианской комиссии. Также она предлагает учитывать три основных принципа:
- отсутствие дискриминации;
- государство может настаивать на изучении государственного языка в образовательных учреждениях всеми, потому что его знание "является фактором социальной сплоченности и интеграции";
- защищая официальный язык, государство должно принимать меры и для защиты языков национальных меньшинств.

В Оппозиционном Блоке заявили, что, отнимая права у граждан Украины-представителей разных национальностей, власть уничтожает европейское будущее для Украины.
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